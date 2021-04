Class 10, 12 Board Exams Postponed: Covid 19 के चलते इन राज्यों ने लिया बड़ा फैसला, 10 th,12th की परीक्षा कर दी गईं स्थगित

Class 10, 12 Board Exams Postponed :भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus In India) संक्रमण आज देश के लिए सबसे बड़ी चिता का विषय बन चुका है। ऐसे में छात्रों और शिक्षकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने अपने यहां होने वाली बोर्ड परीक्षा को कैंसिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बाद सीबीएसई बोर्ड ने 12 बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया। इसके बाद कई और राज्यों में भी बदली बोर्ड परीक्षा की डेट..

Today Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji chaired a high-level meeting to review the examinations to be held at various levels in view of the developing Corona situation.

Himachal Pradesh Exams 2021 Postponed: कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक से हुए वृद्धि को देखते हुए केंद्र और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा कई अहम् फैसले लिए जा रहे हैं। आज सीबीएसई और आरबीएसई के बाद हिमाचल प्रदेश में भी 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है।

Decision came amid rising demands from students, parents, state Govts due to surge in #COVID19 cases. Both Class 10 & 12 board exams were scheduled to be held from May 4 to June 14. But #HPBOSE is still holding exams in #HimachalPradesh. #CBSE #Pandemic #Education #Exams pic.twitter.com/WvQJBYwlrl