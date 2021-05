CBSE Board Class 12 Exams 2021: राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आज, 12वीं की परीक्षाओं पर आ सकता है बड़ा फैसला

CBSE Board Class 12 Exams 2021: केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड 12वीं की परीक्षा, जेईई मेन और नीट सहित अन्य प्रोफेशनल्स पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को लेकर आर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने या न करने पर चर्चा होगी। रद्द न होने की स्थिति में आगे की रणनीतियों पर भी विचार हो सकता है।

इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलाव केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री शिक्षा सचिव व अन्य अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि सीबीएसई द्वारा अप्रैल में दसवीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के बाद अधिकांश राज्यों ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर उन्हें सीबीएसई के फैसले का इंतजार है। इसके अलावा जेईई मेन, नीट आदि प्रवेश परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं।

इस बैठक को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं के संचालन के संबंध में विकल्प तलाश रहे हैं। आज की बैठक में इस बारे में विचार किया जाएगा। इस बीच सूचना यह है कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 सीमित विषयों के लिए आयोजित किया जा सकता है। यदि आयोजित की जाती है तो इनमें छात्रों द्वारा चुने गए 1 भाषा और 3 ऐच्छिक शामिल हो सकते हैं।

