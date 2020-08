GK: एग्जाम में पूछी जाती हैं समसायमिक विषयों से जुड़ी ये शॉर्ट टर्म्स, जाने फुल फॉर्म

GK: प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शॉर्ट टर्म्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जानिए ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

AIADMK: All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam

CJI: Chief Justice of India

CSRTI: Central Silk Research and Training Institute

IAF: Indian Air Force

IDSA: Institute of Defence Studies and Analyses

IPP: India Pride Project

IWT: Indus Water Treaty

JAM : Jan Dhan, Aadhar and Mobile

MUDRA: Micro Units Development and Refinance Agency

NHAI: National Highway Authority of India

NJDG: National Judicial

Data Grid

NPCI: National Payment Corporation of India

PCPNDT: Pre-conception Pre-natal Diagnostic Technique

POSH: Prevention of Sexual Harassment at work