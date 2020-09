GK: एग्जाम में पूछी जाती हैं टेक्निकल फील्ड से जुड़ी ये शॉर्ट टर्म्स, जाने फुल फॉर्म

GK: प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शॉर्ट टर्म्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जानिए ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

ASLV - Augmented Satellite Launch Vehicle

BIS - Bureau of Indian Standards

BPR&D - Bureau of Police Research and Development

CISF - Central Industrial Security Force

COD - Central Ordnance Depot

ILS - Instrument Landing System

KVIC - Khadi Village Industries Commission

MCR - Medical Council of Rajasthan

NDRF - National Disaster Response Force

NPCI - National Payments Corporation of India

NRC - Nomination and Remuneration Committee

NSDC - National Skill Development Corporation

CALP - Cognitive Academic Language Proficiency

CDC - Curriculum Development Committee

CLG - Community Liaison Group

DSW - Doctor of Social Welfare

EDRS - Education Document Retrieval Service

JPC - Joint Parliamentary Committee

LHD - Doctor of Humane Letters

LSG - Local Self Government

NRC - National Reading Conference

SBC - Special Backward Classes