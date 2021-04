ICMAI CMA Exam 2021 Postponed: आईसीएमएआई सीएमए की परीक्षाएं स्थगित, संशोधित शेड्यूल जारी

ICMAI CMA Exam 2021 Postponed: देशभर में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जून 2021 में आयोजित होने वाली ICMAI CMA परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा स्थगित करने के साथ ही संशोधित तिथियां भी जारी कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन अब जून 2021 में न होकर जुलाई में होगा। ICMAI CMA Exam 2021 आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी 20 मई, 2021 तक बढ़ा दिया है। उम्मीदवार आईसीएमएआई की आधिकारिक वेबसाइट https://icmai.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Click Here For ICMAI CMA Exam 2021 Revised Schedule

ICMAI CMA Exam 2021 Revised Schedule

आईसीएमएआई सीएमए परीक्षा का संशोधित टाइम टेबल फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए जारी कर दिया गया है। फाउंडेशन कोर्स के लिए परीक्षा 23 जुलाई, 2021 को आयोजित होगी। जबकि इंटरमीडिएट और अंतिम वर्ष के कोर्स की परीक्षाएं 26 जुलाई से शुरू होंगी और 2 अगस्त को समाप्त हो जाएंगी। परीक्षा 23 जुलाई को दो शिफ्टों में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट में पेपर-1, पेपर-2 और दूसरी शिफ्ट में पेपर-3 और पेपर-4 होंगे। परीक्षा की पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक की होगी, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा दोहपर 2 बजे से शाम चार बजे तक होगी। भारत में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 1200 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि बाहर के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 60 अमेरिकी डॉलर जमा कराने होंगे।

