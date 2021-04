HBTU kanpur: यूनिवर्सिटी ने लिया फैसला, सभी ऑनलाइन-ऑफलाइन परीक्षाएं 15 मई तक स्थगित होंगी

HBTU kanpur: कानपुर की हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) ने सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। फिलहाल 15 मई तक कोई परीक्षा न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन होनी है। हालांकि इस दौरान शिक्षण कार्य जारी रहेगा।

यूनिवर्सिटी के हॉस्टल भी खाली हो रहे हैं। छात्र यहां पर रुक कर अब पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। एचबीटीयू के कुलसचिव प्रोफेसर नीरज कुमार सिंह के अनुसार शासनादेश के आधार पर यूनिवर्सिटी की सभी परक्षाओं को फिलहाल टाला गया है। 15 मई के बाद कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। छात्रों की सुरक्षा को लेकर तुरंत प्रभाव से यह कदम उठाए गए हैं।

HBTU kanpur exam postpond

इसी तरह देश की जानमानी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JME) के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने 15 अप्रैल 2021 से शुरू होने को वाली कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं को तुरंत प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया है।

जामिया से मिली सूचना के अनुसार, कोरोना वायरस की मौजूद स्थिति के कारण छात्रों के हित में ये फैसला लिया गया है। ऐसे में वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 में भाग लेने वाले जेएमआई स्कूलों के 10वीं, 12वीं के विद्यार्थियों (Private/Regular) की परीक्षाएं टाल दी गई हैं।

कुछ दिनों पहले सीबीएसई और अन्य बोर्ड ने भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण दसवीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। संक्रमण के मामले न बढ़ें इसके लिए परीक्षाओं को टालने का प्रयास किया जा रहा है।

Web Title: HBTU kanpur postpond all the exam till 15 may