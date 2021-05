NIMCET 2021 Exam postponed: कोरोना के चलते एनआईएमसीईटी परीक्षा स्थगित, नई तारीख अभी तय नहीं

NIMCET 2021 Exam postponed : कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते एनआईटी रायपुर ने एनआईएमसीईटी परीक्षा 2021 ( NIMCET 2021 Exam ) स्थगित कर दी है। एनआईटी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 ( NIT Master of Computer Applications Common Entrance Test 2021 ) 23 मई को होनी थी। एनआईटी रायपुर ने अभी परीक्षा की नई तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।

15 दिन पहले घोषित होगी परीक्षा की नई तारीख

एनआईटी रायपुर ( NIT Raipur ) की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा की तारीख घोषित होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा से 15 दिन पहले नई तिथि के बारे में सूचना दी जाएगी। परीक्षा के स्थगित होते ही सभी गतिविधियां जैसे कि काउंसलिंग एवं एडमिशन और च्वॉइस फिलिंग की तारीख आदि स्थगित कर दी गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा संबंधी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.nimcet.in पर चेक करते रहें।

लगभग सभी परीक्षाएं स्थगित

बता दें कि देशभर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चरम पर है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। कोरोना के चलते लगभग सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। देश के तमाम राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही प्रशासनिक परीक्षाएं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT, NIT, IIIT सहित सभी वित्त पोषित संस्थानों को मई के महीने में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने की सलाह दी है।

