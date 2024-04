UPSC Success Story: कौन हैं Nisha Bangre, सिविल सेवा के लिए छोड़ी अमेरिका की नौकरी, जानिए

जयपुरPublished: Apr 12, 2024 12:41:31 pm Submitted by: Shambhavi Shivani

Former Deputy Collector Nisha Bangre Wants Her Job Back: वर्ष 2018 में निशा बांगरे ने पीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर ली, जिसके बाद उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद मिला। वर्ष 2023 में निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में जाने का फैसला किया।

Former Deputy Collector Nisha Bangre Wants Her Job Back: आपने बहुत से लोगों की कहानी सुनी या पढ़ी होगी कि उन्होंने सिविल सेवा में अपना भविष्य बनाने के लिए बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनी और लाखों की नौकरी को छोड़ दिया। वहीं कुछ ऐसे लोग भी दिखे होंगे जिनका देश प्रेम उन्हें विदेश से खींच लाया हो और वो यहां आकर यूपीएससी (UPSC Success Story) की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रशासनिक सेवा छोड़कर बिजनेस, फिल्मों या राजनीति में जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक महिला अधिकारी की जिन्होंने राजनीति में जाने के लिए कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया।