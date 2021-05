Postpone all Offline Exams for May: शिक्षा मंत्रालय की घोषणा! मई महीने में आयोजित होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित

Postpone all Offline Exams for May: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी आईआईटी, आईआईआईटी और अन्य सीएफटीआई की मई 2021 में आयोजित होने वाली सभी ऑफ़लाइन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है।

Postpone all Offline Exams for May: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी आईआईटी, आईआईआईटी और अन्य सीएफटीआई की मई 2021 में आयोजित होने वाली सभी ऑफ़लाइन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। हालांकि, निर्धारित ऑनलाइन परीक्षाएं शेड्यूल के अनुसार जारी रह सकती हैं। देश में COVID 19 की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जून 2021 के पहले सप्ताह में परीक्षाओं के आयोजन पर निर्णय लिया जाएगा।

COVID19 की दूसरी लहर के कारण, शिक्षा मंत्रालय ने मई में होने वाली सभी ऑफ़लाइन परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दिया है। हालाँकि, ऑनलाइन परीक्षा जारी रख सकते हैं।

भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई थी कि यदि किसी को भी किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है। आवश्यकता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संस्थानों को पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

यह आदेश पूरे देश में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों पर लागू है। इससे पहले, कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने पहले ही अपनी सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। भारत के शिक्षा मंत्रालय का निर्णय निश्चित रूप से देश में COVID 19 स्थिति के नियंत्रण में सहायता करेगा।

