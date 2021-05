JEE Main 2021: कोरोना के चलते अप्रैल के बाद मई सत्र भी हो सकता है स्थगित

JEE Main 2021: देशभर में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। इस बीच संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानि जेई मेन 2021 मई सत्र 24 मई से 27 मई तक आयोजित होना है। लेकिन अप्रैल सत्र पहले से स्थगित होने और कोरोना की दूसरी लहर चरम पर होने की वजह से जेईई मेन 2021 के छात्र अब मई सत्र को लेकर भी संशय में हैं। इस मामले में छात्र राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानि NTA की फैसले का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसा इसलिए कि जेईई मई सत्र को लेकर एनटीए ने अपनी योजनाओं को अभी तक खुलासा नहीं किया है।

इससे पहले 18 अप्रैल 2021 को एनटीए की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि अप्रैल सत्र को कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है। लेकिन उक्त नोटिस में मई सत्र की परीक्षाओं के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए छात्रों में इस बात की चर्चा है कि NTA मई सत्र की परीक्षा के लिए पंजीकरण को फिर से खोल दे। या फिर जेईई मेन 2021 मई सत्र को भी स्थगित किया जा सकता है।

बता दें कि जेईई मेन 2021 परीक्षा के लिए 20 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। अब तक लगभग 12 लाख छात्र जेईई मेन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। कई दूसरे प्रयासों के साथ, अभी भी लाखों छात्र हैं जो अभी तक जेईई मेन 2021 परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से छात्रों के मन में परीक्षा स्थगित होने की उम्मीद ज्यादा है।

