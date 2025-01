Quiz: क्या आप जानते हैं संविधान से जुड़े इस 5 आसान सवाल के जवाब?

Constitution Of India | संविधान से जुड़े सवाल और जवाब

चलिए हम संविधान से जुड़े कुछ सवालों को पढ़ते हैं और इनके जवाब को देने की कोशिश करते हैं। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि संविधान के बारे में आपको कितनी सही जानकारी है।

संविधान कितने पेज में लिखा गया है?

क) 251 पेज

ख) 250 पेज

ग) 249 पेज

घ) 252 पेज 2. भारत का संविधान हाथों से किसने लिखा है? क) भीम राव अंबेडकर

ख) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा

ग) डॉ राजेंद्र प्रसाद

3. संविधान इनमें से किस शहर में रखा हुआ है?

क) ग्वालियर

ख) दिल्ली

ग) मुंबई

घ) भोपाल 4. भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?

क) 390 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां

ख) 380 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां

ग) 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां

घ) 380 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां

5. संविधान दिवस कब मनाया जाता है?

क) 26 नवंबर

ख) 26 जनवरी

ग) 25 नवंबर

घ) 25 अक्टूबर Constitution Of India Quiz with Answers In Hindi | संविधान से जुड़े 5 सवालों के जवाब आप यहां पर संविधान के उपरोक्त सवालों के जवाब देख सकते हैं। इस आधार पर खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने 10 में से कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। साथ ही इन सवालों को अपने पढ़ाकू दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।

उत्तर- 1.क), 2.ख), 3.क), 4.क), 5.ग)