School Holiday: यूपी, दिल्ली समेत इन राज्यों में बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, देखें कहां कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के स्कूल बंद चल रहे हैं। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड के कारण 8वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, नोएडा में अभी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। आइए, जानते हैं कौन-कौन से राज्यों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है।

बिहार में स्कूलों की छुट्टी (Bihar School Holiday) पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने नोटिस जारी करते हुए जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों (प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित) में 8वीं तक की कक्षाएं 11 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के समय में बदलाव किया गया है।

9वीं-12वीं तक की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर साढ़े 3 बजे तक चलेंगी। पटना ही नहीं, बिहार के कई अन्य जिलों के स्कूल भी 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। इनमें मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीवान, मुंगेर, शेखपुरा, सारण, बेतिया समेत कई जिले शामिल हैं।