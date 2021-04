Assam Assembly Elections 2021: विवादों के बीच हिमंत बिस्वा सरमा ने डाला वोट, किया इस बात का दावा

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 12 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

आपको बता दें कि हिमंत बिसवा सरमा तीसरे चरण में जलुकबरी से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि तीसरे चरण के मतदान से पहले वे अपने विवादित बयान के चलते परेशानी का सामना कर चुके हैं। ऐसे में उनकी जीत को लेकर भी चुनौती थोड़ी बढ़ गई है। मतदान के बाद हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा दावा भी किया है।

Today is your day to endorse the politics of progress & development.



Please do go out and cast your vote for it shall determine the future of us and Assam. Your vote is precious.



Join the celebration of democracy in #AssamAssemblyElections2021.