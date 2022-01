पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 34 उम्मीदवारों को दिया टिकट

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति हलचल तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी नामों का ऐलान किया है।

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। पहले लिस्ट में कुल 34 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि इस सूची में बीजेपी ने जातिगत समीकरणों का खास ध्यान रखा है। फर्स्ट लिस्ट में बीजेपी ने कृषि समुदाय को प्राथमिकता दी है। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी की छवि को हुए नुकसान के कारण कृषि समुदाय पर खास फोकस किया गया है।

BJP announced first list of 34 candidates in Punjab Elections