पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में भी बदलेगी चुनाव तारीख! जानिए क्या है बड़ी वजह

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीख बदल सकती है। दरअसल पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में मतदान की तारीखों को आगे बढ़ाए जाने की मांग उठ रही है। इसको लेकर जल्द चुनाव आयोग का फैसला भी आ सकता है। पंजाब में अब 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को वोटिंग होगी।

पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी मतदान की तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। दरअसल पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मतदान तिथि टालने की मांग की थी। इसके पीछे जो वजह बताई गई थी वो ये थी कि 16 फरवरी को रविदास जयंती के कारण प्रदेश के कई लोग वाराणसी जाते हैं। ऐसे में इससे मतदान प्रभावित होने के आसार थे। लिहाजा चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग पर विचार करने के बाद वोटिंग डेट में बदलाव कर दिया था। ऐसे ही बदलाव की मांग अब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव तारीख को लेकर भी किया जा रहा है।

