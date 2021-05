West Bengal Assembly Election Results 2021: नंदीग्राम सीट पर अभी पिक्चर है बाकी! ममता बनर्जी ने वीडियो में किया 'हार' का दावा

कोलकाता। West Bengal Assembly Election Results 2021: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम करीब-करीब सामने आ चुका है। अब ये तय हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस चुनाव में सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में मामला उलझ गया है।

दरअसल, कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि नंदीग्राम की जनता जो भी फैसला करेगी उसे वह स्वीकार करेगी। यानी कि इशारों में ही ममता ने नंदीग्राम में अपनी 'हार' स्वीकार कर ली। उन्होंने नंदीग्राम के लिए काफी संघर्ष किया है।

लेकिन नंदीग्राम में जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए। हम पूरे राज्य में भारी बहुमत के साथ जीते हैं। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी समर्थकों से जश्न नहीं मनाने की अपील की और कहा कि यह जीत बंगाल के लोगों की जीत है।

Don't worry about Nandigram, I struggled for Nandigram because I fought a movement. It's ok. Let the Nandigram people give whatever verdict they want, I accept that. I don't mind. We won more than 221 seats & BJP has lost the election: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/jmp098PF2A

इससे पहले तमाम मीडिया रिपोर्ट में ममता बनर्जी के जीत की खबरें सामने आईं थी। तमाम रिपोर्टों में बताया गया कि ममता बनर्जी ने 1200 वोटों से शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया है। हालांकि अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने पासा पलटते हुए ममता को करीब दो हजार वोटों से हरा दिया है।

फिलहाल, चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में इस बात का इंतजार करना होगा कि नंदीग्राम में आखिर किसके सिर ताज सजा है और किसने किसको हराया है?

I would like to thank everyone. I request all to not take out victory processions. I urge everyone to go back to their homes now. I will address the media after 6pm: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/N8NfdFfGhK