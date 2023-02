Joy e-bike के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को मिला ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, सिर्फ 15 दिन में ही इतने हज़ार लोगों ने किया बुक

Submitted by:

Joy e-bike Mihos Electric Scooter: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भारत में बढ़ रही पॉपुलैरिटी और डिमांड किसी से भी छिपी नहीं है। देश में बढ़ रहे इसी ट्रेंड को देखते हुए देश-विदेश की कई छोटी-बड़ी कंपनियाँ भारत में अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही हैं। कुछ समय पहले ही जॉय ई-बाइक ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर मिहोस को भारत में लॉन्च किया था। इसके साथ ही कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग भी शुरू कर दी थी। कंपनी को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ज़बरदस्त बुकिंग मिल रही है।

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी और डिमांड से इसका मार्केट भी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 साल में भारतीयों ने 20 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे। हाल ही में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Minister of Road Transport and Highways of India) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बताया कि देश में इस समय करीब 50 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इनमें इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल हैं। 2022 में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की गई। इस बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए ही कई कंपनियाँ भारत में अपने व्हीकल्स लॉन्च कर रही है। पिछले महीने आयोजित ऑटो एक्सपो (Auto Expo) 2023 में जॉय ई-बाइक (Joy e-Bike) ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर मिहोस (Mihos) को देश में लॉन्च किया था। इसके कुछ दिन बाद ही कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की देश में बुकिंग भी शुरू कर दी थी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को मिहोस पर ज़बरदस्त बुकिंग मिल रही है।