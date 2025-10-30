Patrika LogoSwitch to Hindi

Business

Gold Prices Dip Today: Check Rates for 22, 18, and 14 Carat Gold at Tanishq, Malabar, and Joyalukkas

Gold prices are being seen to fall. On Thursday, 22-carat gold was available at Tanishq for ₹1,12,600 per 10 grams.

2 min read
Google source verification

Bharat

image

Patrika Desk

Oct 30, 2025

Gold Price Today

Gold Price Today: Gold prices witnessed a decline on Thursday. By Thursday afternoon, gold futures on the MCX exchange were trading down by 0.63 per cent, or ₹761, at ₹1,19,905 per 10 grams. Meanwhile, domestic silver futures were trading down by 0.38 per cent, or ₹561, at ₹1,45,520 per kilogram.

Gold Price at Malabar Gold & Diamonds

Malabar Gold & Diamonds is selling 22-carat gold at ₹1,10,450 per 10 grams on Thursday, October 30. Here, 18-carat gold is available at ₹90,370 per 10 grams. Furthermore, 14-carat gold is priced at ₹70,290 per 10 grams.

Gold Rate at Joyalukkas

Joyalukkas is selling 24-carat gold at ₹1,20,490 per 10 grams on Thursday, October 30, 2025. The company is selling 22-carat gold at ₹1,10,450 per 10 grams. Additionally, 18-carat gold is being sold at ₹90,370 per 10 grams.










































Jewellery Brand24 Carat Gold (₹/10 Grams)22 Carat Gold (₹/10 Grams)18 Carat Gold (₹/10 Grams)14 Carat Gold (₹/10 Grams)
Malabar Gold & Diamonds₹1,10,450₹90,370₹70,290
Joyalukkas₹1,20,490₹1,10,450₹90,370
Tanishq₹1,22,840₹1,12,600₹92,130
Kalyan Jewellers₹1,10,450

Gold Price at Tanishq

Tanishq is selling 22-carat gold at ₹1,12,600 per 10 grams on Thursday, October 30, 2025. Tanishq is selling 18-carat gold at ₹92,130 per 10 grams. Moreover, 24-carat gold is being sold at ₹1,22,840 per 10 grams.

Gold Price at Kalyan Jewellers

Kalyan Jewellers is selling 22-carat gold at ₹1,10,450 per 10 grams on Thursday, October 30.

English News / Business / Gold Prices Dip Today: Check Rates for 22, 18, and 14 Carat Gold at Tanishq, Malabar, and Joyalukkas

