Gold Prices Dip Today: Check Rates for 22, 18, and 14 Carat Gold at Tanishq, Malabar, and Joyalukkas

Gold Price Today: Gold prices witnessed a decline on Thursday. By Thursday afternoon, gold futures on the MCX exchange were trading down by 0.63 per cent, or ₹761, at ₹1,19,905 per 10 grams. Meanwhile, domestic silver futures were trading down by 0.38 per cent, or ₹561, at ₹1,45,520 per kilogram.
Malabar Gold & Diamonds is selling 22-carat gold at ₹1,10,450 per 10 grams on Thursday, October 30. Here, 18-carat gold is available at ₹90,370 per 10 grams. Furthermore, 14-carat gold is priced at ₹70,290 per 10 grams.
Joyalukkas is selling 24-carat gold at ₹1,20,490 per 10 grams on Thursday, October 30, 2025. The company is selling 22-carat gold at ₹1,10,450 per 10 grams. Additionally, 18-carat gold is being sold at ₹90,370 per 10 grams.
|Jewellery Brand
|24 Carat Gold (₹/10 Grams)
|22 Carat Gold (₹/10 Grams)
|18 Carat Gold (₹/10 Grams)
|14 Carat Gold (₹/10 Grams)
|Malabar Gold & Diamonds
|—
|₹1,10,450
|₹90,370
|₹70,290
|Joyalukkas
|₹1,20,490
|₹1,10,450
|₹90,370
|—
|Tanishq
|₹1,22,840
|₹1,12,600
|₹92,130
|—
|Kalyan Jewellers
|—
|₹1,10,450
|—
|—
Tanishq is selling 22-carat gold at ₹1,12,600 per 10 grams on Thursday, October 30, 2025. Tanishq is selling 18-carat gold at ₹92,130 per 10 grams. Moreover, 24-carat gold is being sold at ₹1,22,840 per 10 grams.
Kalyan Jewellers is selling 22-carat gold at ₹1,10,450 per 10 grams on Thursday, October 30.
