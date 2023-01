फिर बड़े पर्दे पर दिखेगा कश्मीरी पंडितों का दर्द, द कश्मीर फाइल्स इस दिन दोबारा हो रही रिलीज

मुंबईPublished: Jan 18, 2023 12:21:51 pm Submitted by: Jyoti Singh

The Kashmir Files Re-release Again : कम बजट और सच्ची घटना पर आधारित कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करने वाली फिल्‍म 'द कश्‍मीर फाइल्‍स' (The Kashmir Files) एक बार फिर रिलीज होने जा रही है। फिल्म के एक्टर अनुपम खेर और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस बात की जानकारी दी है।

The Kashmir Files : बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) की फिल्‍म 'द कश्‍मीर फाइल्‍स' (The Kashmir Files) रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में बनी रहती है। अब खबर है कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म को दोबारा बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा रहा है। इस बात की जानकारी खुद दिग्गज एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने दी है। अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है। हालांकि ऐसा करने के पीछे का कारण भी उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया है।