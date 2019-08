ब्रिटेन: 6,500 लोगों को शहर खाली करने का आदेश, बांध टूटने से मच सकती है भारी तबाही

लंदन। ब्रिटिश अधिकारियों ने उत्तर-पश्चिमी इंग्लैंड के शहर डर्बीशायर में बसे 6,500 लोगों को जगह खाली करने का आदेश दिया है। भारी बारिश के बाद टोडब्रूक जलाशय में बाढ़ जैसे हालात हैं। यह बांध जलाशय के पानी के बोझ को सहने में सक्षम नहीं है। इस कारण यह कभी भी ढह सकता है। इसके ढहने से भारी तबाही मच सकती है। डर्बीशायर पुलिस का कहना है कि ब्रिटेन की पर्यावरण एजेंसी ने व्हेल ब्रिज के निवासियों को शहर छोड़ देने का आदेश जारी किया है। यहां पर वर्तमान में काफी खतरा है।

सऊदी अरब का ऐलान, अब महिलाओं को विदेश जाने के लिए नहीं लेनी होगी पुरुषों की अनुमति

Heavy rainfall caused part of the dam wall at the Toddbrook Reservoir in central England to collapse, prompting police to tell nearby residents to leave their homes. pic.twitter.com/ryc8hWWngt