ब्रिटेन: कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुनने की कवायद, बोरिस जानसन ने जीता पहला दौर

लंदन। ब्रिटेन ( Britain ) में नए प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कंजर्वेटिव पार्टी ( Conservative Party ) के सभी सांसद अपने नए नेता का चुनाव करने के लिए पहले चरण का मतदान संसद में करेंगे। मतदान सिक्रेट बैलेट के जरिए कॉमन्स में होगा। चुनाव का परिणाम कुछ देर बाद स्थानीय समयानुसार दोपहर के एक बजे आ सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से 10 उम्मीदवार मैदान में है। इन्हीं 10 उम्मीदवारों में से एक जीतने वाला कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता और फिर देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। वरिष्ठ नेता बोरिस जानसन ने पहला दौर जीत लिया है ।

22 जुलाई को घोषित होंगे अंतिम परिणाम

कंजर्वेटिव पार्टी के अंतिम 10 उम्मीदवारों के लिए सभी सांसद वोट करेंगे। जिस भी किसी उम्मीदवार को 17 से कम वोट मिलते हैं वह पहले चरण से बाहर हो जाएगा। इस तरह से फिर अगले सप्ताह बाकी बचे उम्मीदवारों के लिए मतदान किया जाएगा। फिर अंतिम दो लोकप्रिय उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की जाएगी। जीतने वाला उम्मीदवार कार्यवाहक पीएम थेरेसा मे ( Theresa May ) की जगह लेगा और कंजर्वेटिव पार्टी का नेता बनेगा। मतदान का परिणाम 22 जुलाई को घोषित किया जाएगा।

बोरिस जॉनसन रेस में सबसे आगे

प्रधानमंत्री बनने की रेस में बोरिस जॉनसन ( Boris Johnson ) सबसे आगे हैं। बुधवार को बोरिस जॉनसन ने अपना नेतृत्व अभियान शुरू किया। किसी भी प्रतिद्वंदी की तुलना में सांसदों का सबसे अधिक सार्वजनिक समर्थन हैं। ब्रेक्जिट को लेकर बोरिस जॉनसन ने साफ कर दिया है कि अक्टूबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। सांसदों को दिए अपने एक भाषण में पूर्व विदेश सचिव बोरिस ने अक्टूबर के अंत तक ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने का संकल्प लिया है। जॉनसन ने अपनी योजना को थोड़ा विस्तार रूप से रखा और जोर दिया कि बिना किसी सौदे के छोड़ना उनका उद्देश्य नहीं था।

ये 10 नेता रेस में शामिल

प्रधानमंत्री थेरेसा मे के इस्तीफा देने का बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेकर कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। हालांकि अंततः 10 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे। अब सभी 10 उम्मीदवारों के लिए सांसद वोट करेंगे और फिर जीत हासिल करने वाला कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता बनेगा। रेस में ये हैं 10 उम्मीदवार..

- पर्यावरण सचिव माइकल गोव ( Environment Secretary Michael Gove )

- स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ( Health Secretary Matt Hancock )

- पूर्व मुख्य सचेतक मार्क हार्पर (Former Chief Whip Mark Harper)

- विदेश सचिव जेरेमी हंट (Foreign Secretary Jeremy Hunt )

- गृह सचिव साजिद जाविद ( Home Secretary Sajid Javid )

- पूर्व विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ( Former Foreign Secretary Boris Johnson )

- सदन के पूर्व नेता एंड्रिया लेडसम ( Former Leader of the House Andrea Leadsom)

- पूर्व कार्य और पेंशन सचिव एस्तेर मैकवी ( Former Work and Pensions Secretary Esther McVey )

- ब्रेक्सिट के पूर्व सचिव डोमिनिक राब ( Former Brexit Secretary Dominic Raab )

- अंतर्राष्ट्रीय विकास सचिव रोरी स्टीवर्ट ( International Development Secretary Rory Stewart )

