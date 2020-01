Good news for students: 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिली राहत, CBSE ने परीक्षा में कैलकुलेटर ले जाने की दी छूट

Central Board of Secondary Education (CBSE): बोर्ड की परीक्षा देने वालों छात्रों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर लेकर अब जा सकते हैं। सीबीएसई ने इसी साल से ये सुविधा देनी शुरू की है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो विशेष (Special Need Children) हैं।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक सन्यम भारद्वाज ने इस संबंध में स्कूलों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि 'कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2020 में बोर्ड ने उन छात्रों को बेसिक कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति देने का फैसला किया है, जो विशेष रूप से सक्षम बच्चों की श्रेणी में आते हैं। यानी सीएसडब्ल्यूएन (CSWN - Children with Special Needs) की श्रेणी में आते हैं।' उल्लेखनीय है कि बोर्ड की ओर से दी गई इस सुविधा का लाभ सिर्फ वे छात्र-छात्राएं उठा सकते हैं, जो पहले से ही सीएसडब्ल्यूएन श्रेणी के तहत 2020 परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं।

ऐसे मिलेगी सुविधा

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ऐसे छात्र-छात्राओं को अपने स्कूलों के पास 28 जनवरी 2020 तक आवेदन करना है। इसके बाद संंबंधित स्कूलों के प्राचार्य उन आवेदनों को संबंधित सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय में भेजेंगे।