हरियाणा भाजपा सरकार के गले की हड्डी बन गया है यह बाबा

(Hariyana News ) अन्ना हजारे (Anna Hajaare ) के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन (Stand on one foot against corruption ) से पूरा देश वाकिफ है। इसी तरह फरीदाबाद में एक बाबा हरियाणा में भ्रष्टाचार और सरकारी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एक पैर पर हठयोग कर (A saint agitation against government ) रहे हैं। बाबा का एक पैर पर खड़े होकर सरकार के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन करने को लेकर 25 दिन से अधिक हो गए हैं।