Vasant Panchami puja: इस बार बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा में जरूर रख लें ये चीजें, राहु नहीं करेगा परेशान

भोपालPublished: Jan 25, 2023 12:58:09 pm Submitted by: Sanjana Kumar

ज्योतिष शास्त्र में (Remedies to pacify Rahu on Basant Panchami) बताए गए ये उपाय बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के पूजा के साथ ही किए जाएं तो राहु शांत होता है। इस साल राहु राशि भी बदलने जा रहा है, ऐसे में राहु का उपाय सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के अवसर पर कर लेना बेहद लाभकारी होगा। (Remedies to pacify Rahu on Basant Panchami) पत्रिका.कॉम में प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य पं. प्रदीप पांडे आपको बता रहे हैं राहु की शांति के कुछ ज्योतिषीय उपाय...