दो PAN Card रखने वाले हो जाएं सावधान! लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली।

अगर आपके पास दो पैन कार्ड ( Pan Card ) है तो सावधान हो जाएं! आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना ( 10 Thousand Rupees Fine ) देना पड़ सकता है। दरअसल, इनकम टैक्स ( income tax ) नियमों के मुताबिक, एक साथ दो पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है और नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड ( Pan Card Details ) जरूरी है। पैन कार्ड प्रॉपर्टी की खरीदने या बेचने, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर फाइल करने आदि जगहों पर काम आता है। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति के एक से अधिक पैन कार्ड है या फिर गलती से अलॉट हो गया है, तो आपको उसे सरेंडर कर देना चाहिए।

जुर्माने का प्रावधान

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसा करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के प्रावधानों के तहत 10 हजार रुपये लगाया जा सकता है। इसलिए आपको जल्द से जल्द अपने एक PAN को सरेंडर कर देना चाहिए। आप पैन कार्ड को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन सरेंडर कर सकते हैं।

ऑनलाइन कैसे करें सरेंडर ( How to Surrender Pan Card )

इसके लिए आपको सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा।

यहां "Application Type" पर क्लिक करें, इसके बाद "Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)” विकल्प को चुनें।

इसके बाद एक फ़ॉर्म खुलेगा, इसे आप पूरा भर लें और Submit बटन पर क्लिक करें।

Submit करने के बाद आपके पास एक टोकन नंबर जेनरेट होगा। यह आपके ईमेल पर और मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिल जाएगा।

इसके बाद आपको "Continue with PAN Application Form" पर क्लिक करना होगा।

नए वेबपेज पर "Submit scanned images through e-Sign" ऑप्शन सलेक्ट करें। यहां पेज के निचले-बाएं हिस्से में अपना पैन नंबर डिटेल भरें जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं।

इसके बाद, फॉर्म में अपने पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरी जानकारी भरें।

इसके बाद अपने दूसरे पैन कार्ड की डिटेल दें, जिन्हें आप सरेंडर करना चाहते हैं और फिर Next बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ डाले।

यहां आपको तस्वीर, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करने होंगे। इसके बाद फॉर्म को Submit कर दें।