आरबीआई ने लगाया रेपो रेट में कटौती पर ब्रेक, जीडीपी अनुमान 5 फीसदी पर

नई दिल्ली। बीते तीन दिनों के मंथन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ( reserve bank of india ) की ओर से नीतिगत ब्याज दर में कटौती पर ब्रेक लगा दिया है। इस बार आरबीआई ( rbi ) ने रेपो रेट ( repo rate ) और रिवर्स रेपो रेट ( reverse repo rate ) में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय बैंक की ओर वित्तीय वर्ष की जीडीपी ग्रोथ ( Gdp growth ) के अनुमान को और कम कर दिया है। वहीं महंगाई दर ( Inflation rate ) का अनुमान बढ़ा दिया है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आरबीआई की ओर से किस तरह के आंकड़े पेश किए हैं...

नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से तीन दिनों की पॉलिसी बैठक के बाद नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ है कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो पिछली बार वाले ही कायम रहेंगे। आपको बता दें कि पिछली एमपीसी की बैठक में केंद्रीय बैंक की ओर से रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की थी, जिसके बाद ब्याज दर 5.15 फीसदी पर आ गई थी। वहीं मौजूदा समय में रिवर्स रेपो रेट घटकर 4.90 फीसदी हो है। इसमें भी किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला है।

