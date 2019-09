धारा 370 के बाद देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने लद्दाख में किया कमाल, आपको मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने सभी जगह पर अपनी शाखाओं का विस्तार कर रहा है। 14 सितंबर को एसबीआई ने 10 हजार फीट की ऊंचाई पर भी अपनी शाखा खोली है। बैंक नें लद्दाख के दिस्कित गांव के लोगों को के लिए इस खास सुविधा को शुरू किया है। यह गांव समुद्र तल से लगभग 10,310 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। बैंक के इस कदम से वहां रहने वाले लोगों को पैसे निकालने और जमा करने में काफी आसानी हो जाएगी।



बॉर्डर से 80 किमी दूर है ब्रांच

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने नुब्रा घाटी में इस ब्रांच का उद्घाटन किया है। चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस कदम से यहां के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की नई ब्रांच पाकिस्तान बॉर्डर के तुरतुक से 80 किमी की दूरी पर स्थित है।



