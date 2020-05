कोरोना के बाद 'बैंकिंग वायरस' की एंट्री, SBI ने वॉर्निंग जारी कर कस्टमर्स को किया आगाह

नई दिल्ली: देश कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। ऐसे में मार्केट में एक और वायरस की एंट्री किसी को भी परेशान कर सकती है । दरअसल SBI ने अपने कस्टमर्स को वॉर्निंग जारी करते हुए बैंकिंग वायरस ( Banking Virus ) के बारे में सचेत किया है। Cerberus नाम के खतरनाक मैलवेयर की मदद से अकाउंट होल्डर्स ( SBI Account Holders ) को निशाना बनाया जा रहा है। SBI ने ट्वीट करके कस्टमर्स को व़ॉर्निंग दी है । एसबीआई ने ट्वीट ( SBI Tweet ) में कहा है कि कस्टमर्स अज्ञात स्रोतों अज्ञात लिंक या अज्ञात ऐप के माध्यम से वर्तमान महामारी पर बड़े ऑफर या जानकारी प्रदान करने का दावा करने वाले नकली एसएमएस (SMS) से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। एसबीआई ने एक इमेज भी शेयर की है।जिसमें 'Cerberus Alert' कैप्शन दिया गया है।

Lockdown के बीच Amazon 50,000 लोगों को देगा नौकरी, डिमांड बढ़ने से हो रही है दिक्कत

Beware of fake SMSs claiming to provide big offers or information on current pandemic via unknown links or downloading apps from unknown sources, as they are meant to cheat you. Report phishing links to https://t.co/3Dh42ifaDJ pic.twitter.com/mrZob3z6Bd