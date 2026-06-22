Iran vs Belgium: बेल्जियम से ड्रॉ के बाद ईरान ने ड्रेसिंग रूम में छोड़ा भावुक संदेश, लिखा- गर्व के साथ आए, सम्मान के साथ लौट रहे हैं

FIFA World Cup 2026, Iran vs Belgium: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम के खिलाफ अहम मुकाबले में ड्रॉ खेलने के बाद ईरान की टीम ने मैदान के बाहर ऐसा काम किया, जिसने फुटबॉल फैंस का दिल जीत लिया। लॉस एंजिलिस के सोफी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के बाद ईरानी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में एक हाथ से लिखा संदेश छोड़ दिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।