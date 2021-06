अफगानिस्तान के गोलकीपर से हुई बड़ी गलती, खुद ही कर दिया भारत के लिए गोल, देखें वीडियो

फीफा विश्व कप 2022 और एशियाई कप 2023 क्वालीफायर्स में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया ग्रुप-ई का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इससे पहले भारत को कतर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। पिछले मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से पराजित किया। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में भारत ने एक भी गोल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वह अगले राउंड में जाने में सफल रहा। भारत के खाते में जो गोल जुड़ा वह दरअसल अफगानिस्तान के गोलकीपर ओवैस अजीजी ने किया।

आत्मघाती गोल की वजह से हुआ ड्रॉ

अफगानिस्तान के गोलकीपर ओवेस अजीजी के आत्मघाती गोल की वजह से यह मैच ड्रॉ रहा और भारतीय फुटबॉल टीम एएफसी एशियाई कप क्वालीफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रही। दरअसल, अफगानिस्तान के गोलकीपर ओवेस अजीजी ने गलती से भारत के लिए ही गोल कर दिया। हालांकि दोनों ही टीमें विश्व कप 2022 की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई थीं। वहीं एएफसी एशियाई कप क्वालीफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने के लिए भारत को ड्रा जबकि अफगानिस्तान को जीत की जरूरत थी।

#IndianFootball Blue Tigers qualified for the third round of the 2023 AFC Asian Cup qualifiers after finishing third in Group E thanks for an own goal by Afghan goalkeeper Ovays Azizi #India vs Afghanistan pic.twitter.com/N2qWX6CqUt