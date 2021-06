Euro 2020: डेनमार्क के फुटबॉलर सिमोन क्येर बने लाइफ सेवर, मैच के दौरान बचाई अपने साथी की जान

डेनिश पेशेवर फुटबॉलर और इतालवी क्लब मिलान के लिए सेंट्रल में खेलने वाले सिमोन क्येर इन दिनों चर्चा में हैं। सिमोन डेनमार्क की नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। यूईएफए यूरो 2020 टूर्नामेंट में वह एक हीरो के रूप में सामने आए हैं। सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। सिमोन न तो मेस्सी और रोनाल्डो की तरह कोई इंटरनेशनल स्टार हैं और न ही उनके पास गोल्डन शूज है, लेकिन इस फुटबॉलर ने एक फुटबॉलर साथी की जान बचाने में मदद की और वह लाइफ सेवर बने। सिमोन को वर्ष 2007 डेनिश अंडर -19 टैलेंट ऑफ द ईयर और 2009 में डेनिश टैलेंट ऑफ द ईयर नामित किया गया था।

क्रिश्चियन एरिक्सन की मदद को पहुंचे तुरंत

दरअसल, यूईएफए यूरो 2020 का तीसरा मैच डेनमार्क और फिनलैंड के बीच हो रहा था। मैच के दौरान डेनमार्क के स्टार मिडफिल्डर क्रिश्चियन एरिक्सन अचानक ही मैदान पर गिर गए। इस पर डेनमार्क के कप्तान सिमोन क्येर सबसे पहले क्रिश्चियन के पास पहुंचे। अपने साथी के पास पहुंचकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि एरिक्सन सही स्थिति में रहे। साथ ही सिमोन ने यह भी ध्यान रखा कि किश्चियन अपनी जीभ ना निगलें, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें रिवाइव कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता। सिमोन ने तुरंत एरिक्सन की पोजिशन सही की, उन्हें CPR दिया।

