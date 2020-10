Samsung के इन टीवी पर मिल रहा है 50 हजार रुपए तक का डिस्काउंट, ऐसे उठाएं लाभ

Samsung अपने The Frame और The Serif lifestyle TV की खरीद पर डिस्काउंट ऑफर के साथ ग्राहकों को कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी देगी।

फेस्टिव सीजन को देखते हुए सभी कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। इसके साथ ही वे अपने अन्य प्रोडकट्स पर डिस्काउंट भी दे रही हैं। Samsung भी फेस्टिवल सीजन सेल के लिए कई डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है। Samsung अपने लाइफस्टाल टीवी रेंज पर इस फेस्टिव सीजन में 50 हजार रुपए तक का भारी डिस्काउंट दे रही है। सैमसंग के इस ऑफर का लाभ ग्राहक ई कॉमर्स वेबसाइट Flipkart की Big Billion Days sale और Amazon की Great India festival Sale के दौरान उठा पाएंगे। बता दें कि ये सेल अगले हफ्ते शुरू होने जा रही हैं। इस सेजल के दौरान Samsung की प्रीमियम The Serif TV पर 40,000 से 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा।

कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर

Flipkart और Amazon की आगामी सेल के दौरान Samsung अपने The Frame और The Serif lifestyle TV की खरीद पर डिस्काउंट ऑफर के साथ ग्राहकों को कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी देगी। यूजर्स इन टीवी को EMI ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। बता दें कि Samsung का टीवी 'The Frame' इसी वर्ष अगस्त माह में लॉन्च हुआ था।

The Frame तीन स्क्रीन साइज में

बता दें कि Frame 2020 टीवी तीन स्क्रीन साइज में उपलब्ध है। यह टीवी 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच वेरिएंट में आता है। 50 इंच वाले टीवी की कीमत 74,990 रुपए, 55 इंच वाले की 84,990 रुपए और जबकि 65 इंच वाले टीवी की कीमत 1,39,990 रुपए है। सेल के दौरान ग्राहकों को इन टीवी पर 50 हजार तक की छूट मिलेगी।

The Serif टीवी की कीमत

Samsung का दूसरा टीवी The Serif 2020 QLED 8K TV लाइन प्रीमियम फीचर के साथ आता है। The Serif टीवी भी तीन स्क्रीन साइज 43 इंच, 49 इंच और 55 इंच में उपलब्ध है। इस टीवी की कीमत 83,900 रुपए से 1,48,900 रुपए है।