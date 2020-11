10,000 रुपए की रेंज में खरीदना चाहते हैं बेहतरीन फीचर्स वाले स्मार्टफोन तो ये हो सकते हैं बेस्ट ऑप्शन

पिछले कुछ समय में स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने देश में कई बजट रेंज स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। इन स्मार्टफोन्स में कंपनियों ने कम कीमत में अच्छे फीचर्स यूजर्स के लिए उपलब्ध कराए हैं। अगर आप भी बजट रेंज में कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 10000 रुपए के बजट में कई शानदार स्मार्टफोन मिल जाएंगे। इसमें आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं।

Oppo A15

ओप्पो का Oppo A15 स्मार्टफोन को भारत में 10,990 रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया था। हालांकि अब इस फोन की कीमतों में कटौती कर दी गई है। अब आप Oppo A15 को 9990 रुपए में खरीद सकते हैं। वहीं इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 2GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलेगी। इसकी डिस्प्ले 6.52 इंच की एचडी प्लस है। साथ ही इसमें ऑक्टा-कोर MediaTek Helio P35 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन Android 10 पर आधारित ColorOS 7.2 पर रन करता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें मुख्य लेंस 13MP का है। इसके अलावा 2MP का मैक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर भी है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसमें 5MP का कैमरा मौजूद है।

Infinix Smart 4 Plus

Infinix Smart 4 Plus स्मार्टफोन का 3 GB रैम + 32 GB वेरिएंट 7,999 रुपए में उपलब्ध है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.82 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक हीलियो A25 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर पैनल पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है।

Tecno Spark Power 2

Tecno Spark Power 2 सिंगल वेरिएंट 4GB रैम + 64GB स्टोरेज में उपलब्ध है। इसकी कीमत 9,999 रुपए है। इस स्मार्टफोन में 7 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा इसमें मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर मिलेगा। फोन को पॉवर देने के लिए इसमें 6000mAh की दमदार बैटरी लगी है। इसमें आपको फोटोग्राफी के लिए 16 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा मिलेगा।

Redmi 9

Redmi 9 भी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इस स्मार्टफोन को आप 8,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसके फीचर्स भी अच्छे हैं। इसमें आपको 6.53-इंच की एचडी+ डिस्प्ले मिलेगी। साथ ही यह फोन MediaTek Helio G35 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4 जीबी रैम दी गई है। फोन को पॉवर देने के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी मिलेगी।

Moto E7 Plus

मोटोरोला का Moto E7 Plus स्मार्टफोन में आपको कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे। इसमें एचडी+ रिज़ॉल्यूशन के साथ 6.5-इंच की डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है। मोटोरोला का यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4 जीबी रैम दी गई है। सिक्योरिटी के लिए इस स्मार्टफोन में रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। Moto E7 Plus की कीमत 9,499 रुपए है।