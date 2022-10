Ghaziabad: अस्पताल में सांप के निकलते ही मचा हड़कंप, बिस्तर छोड़ भाग खड़े हुए मरीज

गाजियाबाद के सेक्टर-23 स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय में बुधवार को सांप निकलने से मरीजों में हड़कप मच गया। जिसके बाद वार्ड ब्वॉय ने सांप को अस्पताल से बाहर फेंका। फिलहाल पूरे इलाके में ऐहतियात के तौर पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल में बुधवार देर रात अचानक उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल हो गया। जब वहां मरीजों ने अस्पताल के अंदर एक लंबे सांप को रेंगते हुए देखा। जैसे ही वहां मरीजों और तीमारदारों की नजर सांप पर पड़ी तो वार्ड में भगदड़ मच गई। इतना ही नहीं वहां भर्ती मरीज भी बिस्तर छोड़कर भाग खड़े हुए। जब अस्पताल के अन्य स्टाफ को खबर लगी तो वॉर्ड में भीड़ तो जमा हो गई लेकिन सांप को भगाने की किसी की हिम्मत तक नहीं हुई। बहरहाल काफी देर बाद एक वार्ड ब्वॉय ने हिम्मत जुटाकर ग्लव्स पहनकर सांप को पकड़ते हुए बाहर की तरफ फेंका। हालांकि सांप के बाहर निकलने के बाद भी वहां भर्ती मरीजों और स्टाफ के अंदर दहशत बनी रही। मरीजों का कहना है कि वह डर के कारण रात भर सो भी नहीं पाए।

Panic among patients due to snake coming out the hospital in Ghaziabad