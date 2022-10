योगी सरकार ने इन जिलों में दस कीटनाशकों पर लगाया पूर्ण बैन, जानें कौन-कौन शामिल

एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन समेत अमेरिका व अन्य खाड़ी के देशों को होने वाले धान के निर्यात में कमी आई है। जिसके चलते भारत सरकार ने धान के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 प्रकार के कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Published: October 06, 2022 10:57:13 am

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद मंडल समेत 30 जिलों में धान की फसलों को कीट से बचाने वाले 10 प्रकार के कीटनाशकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लेकर एपी डा एग्रीकल्चर एंड प्रोसैस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सूचना जारी की गई। जिसके बाद ये फैसला लिया गया। वहीं एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन समेत अमेरिका व अन्य खाड़ी के देशों को होने वाले धान के निर्यात में कमी आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि धान में आने वाली इस कमी की वजह धान में उपस्थित ट्राईसाईक्लाजोले अधिकतम मात्रा में पाया जाना है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. योगेंद्र कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार की तरफ से कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर विक्रेताओं के यहां औचक निरीक्षण किए जाएंगे।

Yogi government imposed a complete ban on ten pesticides in these districts