Honour Killing in UP प्रेमी संग रहने की जिद ठानी बहु को इज्जत की खातिर लाठियों से पीटकर मार डाला

गोरखपुर के बेलीपार क्षेत्र में दो बालिगों के एक साथ रहने की इच्छा में समाजिक मर्यादा आड़े आ गई। बहू के पड़ोस के रहने वाले कथित प्रेमी संग रहने की जिद से हुई कहासुनी में आरोप है कि इज्जत की खातिर ससुर ने लाठियों से पीटकर हत्या कर दी(Lady killed by father-in-law on the name of honour)। घर में पड़ी लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित प्रेमी भी पुलिस की गिरफ्त में है।

Read this also: भोजपुरी फिल्म अभिनेता रविकिशन ने अब पीओके को लेकर कह दी यह बात, मचेगा हड़कंप

झंगहा क्षेत्र के करौता गांव के रहने वाले रमाकांत गोस्वामी काफी दिनों से विदेश में रहकर रोजगार किए। उम्र ढलने के बाद वह गांव लौटे। करीब पांच साल पहले उन्होंने बेलीपार क्षेत्र के पिपरी गांव में जमीन खरीदकर मकान बनवाया। यही वह पूरे परिवार पत्नी, एकलौते बेटे, बहू व नाती के साथ रह रहे थे। बेटे राहुल की शादी गजपुर गांव के रहने वाले शेषनाथ की बेटी शशि संग हुई थी। दोनों से एक पांच साल का बेटा भी है।

करीब एक साल पहले ही राहुल दुबई चला गया। बताया जा रहा है कि बहु शशि की नजदीकियां पड़ोस में रहने वाले आरिफ नामक युवक से हुई। दोनों एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि बीते मंगलवार को बहू शशि पड़ोस में रहने वाले अपने प्रेमी संग घर छोड़ दी। ससुरालियों ने पुलिस को सूचित किया। परिवारीजन की सूचना के बाद पुलिस ने दोनों को राजघाट क्षेत्र में हिरासत में लिया। इसके बाद दोनों को थाने लाया गया। फिर शशि के ससुरालियों के साथ महिला थाने में पंचायत हुई। पुलिस ने पंचायत कराया और तय हुआ कि शशि अपने ससुराल में बहू की तरह रहेगी। आरिफ से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा।

Read this also: पीएम मोदी कहते रहे न खाउंगा न खाने दूंगा आैर यूपी के इस चर्चित सांसद की निधि को खा गया यह विभाग

ससुरालियों के अनुसार दो दिनों तक सबकुछ ठीक रहा लेकिन तीसरे दिन वह फिर प्रेमी के साथ रहने जाने की जिद करने लगी। परिवारीजन उसे मना कर रहे थे। इसी बीच सास अपने पांच साल के नाती शिवा को स्कूल छोड़ने गई कि ससुर व बहू में कहासुनी हुई। ससुर थाने में हुई पंचायत का हवाला देकर उसे रोकने लगे। वहां पंचायतनामा दिखाने लगे। बहु ने कुछ भी मानने से मना किया। दोनों के बीच तकरार बढ़ी और आरोप है कि ससुर ने लाठी उठाकर बहू के सिर पर प्रहार कर दिया। प्रहार से वह वहीं गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। घटना के बाद ससुर फरार हो गया। पुलिस को पड़ोसियों ने सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजने के साथ ससुर को गांव से ही गिरफ्तार किया। उधर, मृतका शशि के भाई की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

Read this also: दो मासूम बच्चियों को गोद में लेकर महिला ने उठाया खौफनाक कदम, जानकर रह जाएंगे हैरान