ईरानी मंत्री ने अमरीका पर कसा तंज, बताया- सीरिया का एक बेतुका 'पट्टेदार'

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने अमरीका से जारी तनाव के बीच एक बड़ा बयान दिया है। सोमवार को ईरानी मंत्री ने कहा कि सीरिया में अमरीका एक 'पट्टेदार' देश है।

ईरानी मंत्री जरीफ ने ट्वीट के जरिए कहा, 'सीरिया में अमरीका एक बेतुका पट्टेदार है और सुरक्षा को लेकर उससे आज्ञा लेना निर्थक है।'

US is an irrelevant occupier in Syria—futile to seek its permission or rely on it for security.



Achieving peace & fighting terror in Syria will only succeed thru respect for its territorial integrity & its people.



Adana provides framework for Turkey & Syria—Iran ready to help.