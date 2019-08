PM मोदी बहरीन के शीर्ष पुरस्कार 'किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां' से सम्मानित

मनामा। अपने तीन देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव पर शनिवार को बहरीन पहुंचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 'किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह बरहरीन का शीर्ष पुरस्कार है।

पीएम मोदी को यह सम्मान बहरीन के किंग हमद बिन इसा बिन सलमान अल खलीफा ने भारत के खाड़ी देशों के साथ मित्रता को मजबूत करने व द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की मान्यता के तौर पर दिया है।

शनिवार की रात दिए गए सम्मान के बारे में ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'मैं विनम्रतापूर्वक द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान को स्वीकार करता हूं। यह बहरीन के साथ भारत की मजबूत दोस्ती को मान्यता देता है, जो सैकड़ों साल पहले से है और 21वीं सदी में तेजी से बढ़ रही है।’

I humbly accept The King Hamad Order of the Renaissance. This is a recognition of India’s strong friendship with Bahrain, which goes back hundreds of years and is expanding rapidly in the 21st century. pic.twitter.com/Ct3zTIGZnx — Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2019

Wonderful meeting with HM Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain. His Majesty and I reviewed the complete range of India-Bahrain relations and we look forward to increased cooperation for the mutual benefit of our citizens. pic.twitter.com/vIiVuPlP2M — Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2019

Thank you Bahrain!



This visit sets the ground for even stronger bilateral cooperation between India and Bahrain. The discussions with top leaders, agreements inked and community interactions were truly memorable.



Hospitality of the people and government was outstanding. pic.twitter.com/9mkMl30o85 — Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2019

बहरीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी

बता दें कि पीएम मोदी बहरीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। अपने दौरे के बाद पीएम ने लिखा 'धन्यवाद बहरीन..यह दौरा भारत व बहरीन के बीच मजबूत द्विपक्षीय सहयोग के लिए आधार बनाता है। शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा, समझौतों पर हस्ताक्षर व समुदाय के साथ बातचीत वास्तव में यादगार रहा।’

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'सरकार व लोगों का आतिथ्य शानदार रहा।’ मोदी व बहरीन के किंग ने द्विपक्षीय संबंधों की विस्तार से समीक्षा की। पीएम ने आगे एक अन्य ट्वीट करते हुए कहा, 'बहरीन के किंग एचएम हमाद बिन इसा बिन सलमान अल खलीफा के साथ बैठक बेहद अच्छी रही। किंग और मैंने भारत-बहरीन संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की और हम अपने नागरिकों के परस्पर लाभ के लिए सहयोग बढ़ाने को उत्सुक हैं।’

प्रधानमंत्री ने मनामा में श्रीनाथजी कृष्ण मंदिर में समय बिताया, जिसका नवीनीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'बहरीन के श्रीनाथजी मंदिर में समय बिताया। यह क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और भारत व बहरीन के बीच मजबूत संबंधों को दिखाता है।’ मोदी ने मंदिर में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत की।

