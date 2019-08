पीएम मोदी UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायेद’ से सम्मानित

अबु धाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव पर संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) पहुंचे। पीएम मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायेद’ से सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले यूएई के शासक मोहम्मद बिन रशीद अल माकतौम जो कि संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति भी हैं के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं।

पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ यूएई हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है।

यूएई: खास अंदाज में मनाया गया पीएम मोदी के शपथ ग्रहण का जश्न, अबू धाबी के एडनॉक आइकॉनिक टॉवर पर लहराया तिरंगा

बता दें कि यूएई ने अप्रैल में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा की थी। अबुधाबी के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान ने अप्रैल में एक ट्वीट करते हुए लिखा था ‘भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और व्यापक सामरिक संबंध रहे हैं, जिसमें मेरे अभिन्न मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने इन संबंधों में और प्रगाढ़ता लाने का काम किया।’

पीएम मोदी की यूएई यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, ‘इस पुरस्कार का नामकरण यूएई के संस्थापक शेख जायेद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर किया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस सम्मान का विशेष महत्व भी है, क्योंकि शेख जायेद की जन्म शती वर्ष में प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया जाने वाला है।’

Abu Dhabi: Prime Minister Narendra Modi conferred with Order of Zayed, UAE's highest civilian award by Crown Prince, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. pic.twitter.com/tezAhEDtJU