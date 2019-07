(गुवाहाटी,राजीव कुमार): असम में आज बाढ़ ( Assam Flood Update ) की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। आज राज्य के 11 जिले बाढ़ ( Assam Flood ) की चपेट में आ गए। इनमें धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, दरंग, बरपेटा, नलबाड़ी, चिरांग, माजुली, डिब्रुगढ़, गोलाघाट और जोरहाट शामिल हैं। असम राज्य आपाद प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार राज्य की कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जोरहाट के निमातीघाट और तेजपुर में ब्रह्मपुत्र, शिवसागर में दिखौ नदी, गोलाघाट जिले के नुमलीगढ़ और जियाभराली शोणितपुर में धनसिरी नदी, और बेकी नदी बरपेटा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।

11 जिलों के 24 राजस्व सर्कल के 530 गांवों के 2 लाख 7098 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 13,267 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। बाढ़ से 39,553 बड़े पशु और 14,433 छोटे पशु प्रभावित हुए हैं।

गोलाघाट में गांव के गांव जलमग्न

Assam: Incessant rain in the state has led to flood like situation in Golaghat; several villages in the district have been flooded. pic.twitter.com/MzQ7EOR2bE

सबसे अधिक प्रभावित जिलों में धेमाजी, लखीमपुर, गोलाघाट और जोरहाट शामिल हैं। अब तक तीन लोग मारे गये हैं। बाढ़ से गोलाघाट और धेमाजी में 1-1 और कामरूप मेट्रो में बारिश से हुए भू-स्खलन में एक व्यक्ति मारा गया है। प्रभावितों के लिए जोरहाट में एक राहत शिविर और तिताबर में दो शिविर लगाये गए हैं। वहीं जोनाई में 1, उत्तर लखीमपुर में 1, गोलाघाट में 3 और तिताबर में 5 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। लखीमपुर और धेमाजी में एनडीआरएफ राहत अभियान चला रही है।

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट

IMD: For 10 July - Heavy to very heavy rainfall at a few places with extremely heavy falls at isolated places very likely over east UP. Heavy to very heavy rainfall with extremely heavy falls at isolated places very likely over sub-Himalayan WB&Sikkim, Arunachal, Assam, Meghalaya pic.twitter.com/ESasPynMF2