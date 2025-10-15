Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में दो भाइयों का झगड़ा सुलझाने गए ‘भाजपा नेता’ के गाल को छूकर निकली गोली, बाल-बाल बची जान

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दो भाइयों का विवाद सुलझाने गए भाजपा नेता बाल-बाल बच गए।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Oct 15, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दो भाइयों के बीच इतना विवाद बढ़ा कि सगे भाई ने अपने ही भाई पर ही गोली चला दी। गोली से सगा भाई तो बच गया, मगर भाजपा नेता रोबिन शर्मा गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

दरअसल, बहोड़ापुर आनंद नगर निवासी अभिषेक यादव अपने साथी रोबिन शर्मा के साथ मंगलवार की रात रोहित गुर्जर से मिलने पहुंचे थे। यहां पर रोहित गुर्जर और उसके भाई मोहित गुर्जर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। दोनों गाली-गलौज पर उतारू हो गए तो रोबिन और अभिषेक बीच-बचाव में आ गए। इसी दौरान मोहित ने अपनी थार से बंदूक निकाली और रोहित पर फायर कर दी। रोहित तो किसी तरह बच निकला। इसके बाद मोहित ने रोबिन और अभिषेक पर फायरिंग कर दी। भागने के दौरान रोबिन के गाल को गोली छूते हुए निकल गई। जिससे वह घायल हो गया।

मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि, तब तक आरोपी मोहित अपनी कार से फरार हो चुका था। घायल भाजपा नेता का उपचार निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने आरोपी मोहित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 04:34 pm

Published on:

15 Oct 2025 04:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में दो भाइयों का झगड़ा सुलझाने गए ‘भाजपा नेता’ के गाल को छूकर निकली गोली, बाल-बाल बची जान

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, बिल्डर ने तान दी बहुमंजिला इमारत, 17 अक्टूबर को सुनवाई

Gwalior News neoteric builder
ग्वालियर

हाई अलर्ट पर ग्वालियर, कलेक्टर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी सुबह से मौजूद, दस्तावेज लेकर निकलें

Gwalior News
ग्वालियर

जिले में धारा 163 लागू , लाइसेंसी हथियार लेकर निकलने पर भी रोक, कुछ संगठन आए आगे- बोले 15 अक्टूबर को नहीं होगा प्रदर्शन

ग्वालियर

DSP हिना खान ने आंखों में आंखें डालकर लगाया जय श्री राम का नारा तो पसरा सन्नाटा, देखें वीडियो

gwalior dsp hina khan
ग्वालियर

बड़ी खबर: ग्वालियर जिले में 15 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

gwalior news
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.