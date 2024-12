बढ़ती उम्र में जोड़ों को स्वस्थ रखने के 6 आसान तरीके

Dec 03, 2024

Protect your joints as you age : उम्र बढ़ने के साथ-साथ उच्च रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह, अल्जाइमर और गठिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे-जैसे हम उम्रदराज होते हैं, हमारे जोड़ कठोर और कम लचीले हो जाते हैं क्योंकि लुब्रिकेंट फ्लूइड में कमी और कार्टिलेज पतला हो जाता है, जिससे सूजन और जोड़ दर्द होता है। ऐसे में व्यायाम से बचना चाह सकते हैं, लेकिन सही व्यायाम जोड़ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। नीचे दिए गए 8 व्यायाम आपके जोड़ों की लचीलापन बढ़ाने और दर्द को कम करने में मदद करेंगे।