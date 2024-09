Antibiotic resistance crisis के बीच आ गया नया खतरा, वैज्ञानिकों बढ़ते संकट की चेतावनी दी

फंगल संक्रमण और दवा प्रतिरोध: गंभीर खतरा Fungal infections and drug resistance: A serious threat मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के आणविक जीवविज्ञानी नॉर्मन वैन राइंन के अनुसार, फंगल संक्रमण (Fungal infections) और एंटीफंगल प्रतिरोध को वैश्विक स्वास्थ्य चर्चाओं में नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “फंगल रोगजनकों और एंटीफंगल प्रतिरोध की चुनौती, जोकि एक बढ़ती हुई वैश्विक समस्या है, बहस से बाहर है।”

Antibiotic resistance crisis : संयुक्त राष्ट्र की बैठक में फंगल रोगों पर चर्चा सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर एक महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और परजीवियों के प्रतिरोध पर चर्चा होगी। नॉर्मन वैन राइंन और उनके वैज्ञानिक समूह ने सरकारों, शोधकर्ताओं और औषधि उद्योग से आग्रह किया है कि वे केवल बैक्टीरिया पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, फंगल संक्रमण पर भी ध्यान दें।



वैन राइंन और उनके सहकर्मियों ने अपने लैंसेट अध्ययन में कहा कि फंगल संक्रमण को एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के प्रयासों में अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो फंगल संक्रमण (Fungal infections) और भी खतरनाक हो सकते हैं। वर्तमान में, ये संक्रमण हर साल 6.5 मिलियन लोगों को प्रभावित करते हैं और 3.8 मिलियन मौतों का कारण बनते हैं।

फंगल रोग: मुख्य खतरनाक संक्रमण Fungal diseases: the main dangerous infections अस्परगिलस फ्यूमिगेटस, जो फेफड़ों को प्रभावित करता है, और कैंडिडा, जो यीस्ट संक्रमण का कारण बनता है, सबसे खतरनाक फंगल रोग माने जाते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग और बुजुर्ग सबसे अधिक जोखिम में होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पहले ही इन और अन्य फंगल रोगजनकों को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सूचीबद्ध कर चुका है।

चिकित्सा चुनौती: फंगस का इलाज क्यों कठिन है? Medical challenge: Why is fungus difficult to treat? फंगल संक्रमण (Fungal infections) का इलाज करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि फंगस की संरचना जानवरों के समान होती है, जिससे ऐसी दवाओं का निर्माण कठिन हो जाता है जो फंगस को मारें लेकिन मानव कोशिकाओं को नुकसान न पहुंचाएं। वर्तमान में, केवल चार प्रकार की एंटीफंगल दवाएं हैं, और इनके प्रति प्रतिरोध तेजी से बढ़ रहा है।