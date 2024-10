दवाओं की जानकारी के लिए AI Chatbots पर भरोसा हो सकता है खतरनाक? विशेषज्ञों ने चेताया

चैटबॉट्स की सीमाएं: क्या हैं संभावित खतरे? Limitations of chatbots: What are the potential risks? बीएमजे क्वालिटी एंड सेफ्टी नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन ने चेतावनी दी है कि एआई चैटबॉट्स (AI Chatbots) से प्राप्त जानकारी गलत या हानिकारक हो सकती है। अध्ययन में पाया गया कि कई बार चैटबॉट्स द्वारा दिए गए उत्तर जटिल होते हैं और उन्हें समझने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है।

50 प्रमुख दवाओं पर चैटबॉट्स के उत्तर: क्या वे विश्वसनीय हैं? Chatbots’ answers on 50 major drugs: Are they reliable? शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान अमेरिका में सबसे अधिक लिखी जाने वाली 50 दवाओं के बारे में एक चैटबॉट (बिंग कोपायलट) से सवाल किए। इसके बाद उन्होंने चैटबॉट्स (AI Chatbots) द्वारा दिए गए उत्तरों का विश्लेषण किया। परिणाम चिंताजनक थे—सिर्फ आधे उत्तर ही पूरी तरह से सही थे, जबकि 26 प्रतिशत उत्तर संदर्भ डेटा से मेल नहीं खाते थे और 3 प्रतिशत उत्तर पूरी तरह असंगत पाए गए।

मरीजों को क्या करना चाहिए? अध्ययन ने इस बात को रेखांकित किया कि 42 प्रतिशत उत्तरों में हल्का या मध्यम नुकसान की संभावना थी, जबकि 22 प्रतिशत मामलों में गंभीर नुकसान की आशंका थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि एआई चैटबॉट्स कई बार मरीज के सवाल के पीछे के उद्देश्य को सही ढंग से समझने में असमर्थ होते हैं।

इस अध्ययन के आधार पर, शोधकर्ता सलाह देते हैं कि मरीजों को अपनी दवाओं या स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श करना चाहिए। एआई चैटबॉट्स (AI Chatbots) तकनीकी रूप से सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उनकी जानकारी हमेशा सटीक नहीं होती, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है।