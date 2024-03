क्या शराब सेहत के लिए अच्छी है? जवाब चौंकाने वाला, महिलाओं के हार्ट के लिए...

Daily Drink Ups Heart Disease Risk in Women : अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं रोजाना एक से ज्यादा ड्रिंक पीती थीं, उनमें दिल की बीमारी (Heart disease) होने का खतरा 33 से 51 फीसदी ज्यादा था। वहीं जो महिलाएं कभी-कभी ज्यादा शराब पी लेती थीं, उनमें ये खतरा 68 फीसदी ज्यादा पाया गया। पुरुषों में भी कभी-कभी ज्यादा शराब पीने से दिल की बीमारी का खतरा 33 फीसदी बढ़ जाता है।

क्या शराब दिल के लिए फायदेमंद नहीं होती? Is alcohol not beneficial for the heart? कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि शराब पीने से दिल पर सकारात्मक असर होता है। आम धारणा है कि शराब का सेवन दिल की सेहत पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का असर डाल सकता है। रेड वाइन सहित कम मात्रा में ली गई शराब को दिल के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें रेस्वेराट्रॉल जैसे एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं। लेकिन इस शोध के मुख्य लेखक डॉक्टर जमाल एस राणा का कहना है कि "बहुत समय से ये माना जाता रहा है कि शराब दिल के लिए अच्छी होती है, लेकिन अब कई अध्ययन इस धारणा को चुनौती दे रहे हैं।" शोधकर्ताओं का कहना है कि शराब से ब्लड प्रेशर (Blood pressure) बढ़ सकता है और शरीर में ऐसे बदलाव हो सकते हैं, जिनसे सूजन और मोटापा बढ़ता है, और दोनों ही चीजें दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा देती हैं।

ज्यादा शराब पीने से क्या होता है? What happens if you drink too much alcohol? शराब पीने से ब्लड प्रेशर (Blood pressure) बढ़ सकता है, दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, दिल की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। ज्यादा शराब पीने से कार्डियोमायोपैथी जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिससे दिल का कामकाज खराब हो जाता है।

संक्षेप में, थोड़ी मात्रा में शराब पीने से दिल को कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन शराब का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए और अपने दिल की सेहत का ध्यान रखने के लिए अपनी व्यक्तिगत स्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।