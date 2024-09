इस चीज के सेवन से हमेशा बनी रहेगी जवानी, बुढ़ापा रहेगा कोसों दूर

जिंक क्या है और क्यों जरूरी है? जिंक (Zinc) एक ऐसा आवश्यक मिनरल है जिसे हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। इसे हम केवल स्वस्थ आहार से प्राप्त कर सकते हैं। जिंक शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए जरूरी होता है, जो डीएनए की संरचना में सहायक होता है। इसके अलावा, जिंक (Zinc) हमारी सूंघने और स्वाद की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। यह मिनरल हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और बच्चों के विकास के लिए भी आवश्यक होता है।

जिंक की कमी के लक्षण Zinc Deficiency Symptoms यदि शरीर में जिंक (Zinc Deficiency) की कमी होती है, तो इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे भूख न लगना, बालों का झड़ना, सुस्ती, और चिढ़चिढ़ापन। बच्चों में यह कमी उनके शारीरिक और मानसिक विकास को धीमा कर सकती है। पुरुषों में जिंक की कमी इनफर्टिलिटी की समस्या को बढ़ा सकती है, जिससे शुक्राणु उत्पादन प्रभावित होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी जिंक की कमी बेहद हानिकारक हो सकती है, जो नवजात शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

जिंक की कमी से होने वाली बीमारियां नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में लगभग दो अरब लोग जिंक की कमी (Zinc Deficiency) का शिकार हैं। इसके परिणामस्वरूप, पांच साल से कम उम्र के लगभग चार लाख बच्चे हर साल जिंक की कमी से होने वाले इंफेक्शन से अपनी जान गंवाते हैं। जिंक की कमी हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, जिससे शरीर इंफेक्शन से लड़ने में अक्षम हो जाता है।

आहार में जिंक कैसे शामिल करें? How to include zinc in the diet? जिंक की कमी (Zinc Deficiency) को दूर करने के लिए हमें अपने आहार में कुछ खास खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। रेड मीट, लैम्प मीट, बीफ, पोर्क और पोल्ट्री में जिंक की उच्च मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही, पंपकिन सीड्स, तिल, अलसी और मूंगफली जैसे बीज भी जिंक का अच्छा स्रोत होते हैं। नट्स जैसे बादाम, काजू और पाइन नट्स भी जिंक से भरपूर होते हैं। डार्क चॉकलेट, शतावर, मटर और पालक जैसी सब्जियों से भी जिंक की आवश्यक मात्रा प्राप्त की जा सकती है। डॉक्टर की सलाह से जिंक सप्लीमेंट्स भी लिया जा सकता है।

जिंक हमारी सेहत के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसकी कमी न केवल हमारी शारीरिक क्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि बच्चों के विकास, पुरुषों की प्रजनन क्षमता और इम्यून सिस्टम पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसलिए, अपने आहार में जिंक युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें और स्वस्थ जीवन जिएं।