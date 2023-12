कोविड का नया रूप जेएन.1 क्रिसमस के आसपास मचा सकता है कोहराम

अमेरिका में एक नया कोरोना वायरस, जिसे जेएन.1 कहा जाता है, तेजी से फैल रहा है। ये बीए.2.86 नाम के वैरिएंट का करीबी रिश्तेदार है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) का अनुमान है कि हाल के हफ्तों में नए मामलों में से पांच में से एक मामला जेएन.1 के कारण हुआ है।

Could JN.1 cause Covid surge in US around Christmas