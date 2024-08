Daily Water Intake for a Healthy Life: जानें रोजाना कितने गिलास पानी चाहिए आपके शरीर को

पानी पीने की सामान्य सलाह: आठ गिलास डेली General water intake advice: Eight glasses daily

Drink eight glasses of water daily : अधिकांश लोगों को रोजाना आठ गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। यह मानक सामान्य परिस्थितियों में उपयोगी होता है, लेकिन यह सभी के लिए समान नहीं हो सकता।

अलग-अलग परिस्थितियों में पानी की जरूरत Water requirements in different situations

गर्म जलवायु और सक्रिय जीवनशैली: गर्म जलवायु में रहने वाले या नियमित रूप से व्यायाम करने वाले व्यक्तियों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। शरीर पसीने के माध्यम से पानी खोता है, और इसे भरने के लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत होती है।



मांसपेशियों और शारीरिक गतिविधि: मांसपेशियों वाले व्यक्तियों को अधिक पानी (Daily Water Intake) की जरूरत होती है क्योंकि मांसपेशियों में अधिक पानी होता है। साथ ही, तीव्र या लंबे समय तक व्यायाम करने से भी पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है।



ऊंचाई और जलवायु प्रभाव: ऊंचाई पर रहने से सांस की गति तेज होती है और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पानी की जरूरत भी बढ़ जाती है।



स्वास्थ्य स्थितियां: बुखार, दस्त, उल्टी जैसी स्थितियों में पानी की कमी अधिक हो सकती है, और इसलिए तरल पदार्थ की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है।



खानपान और गर्भावस्था: नमक या प्रोटीन का अधिक सेवन करने से पानी की जरूरत बढ़ जाती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी अतिरिक्त तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है।



एनएचएस की सिफारिशें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के अनुसार, लोगों को रोजाना छह से आठ गिलास (Daily Water Intake) तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, जिसमें पानी और चीनी रहित पेय पदार्थ शामिल हैं। हालांकि, गर्भवती महिलाओं, गर्म जलवायु में रहने वाली महिलाओं, सक्रिय व्यक्तियों और बीमारियों से उबर रहे लोगों को अधिक तरल पदार्थ की आवश्यकता हो सकती है।

आपके व्यक्तिगत संकेत: पानी की सही मात्रा Your personal tip: the right amount of water शारीरिक संकेत भी आपके लिए पानी की सही मात्रा (Daily Water Intake) तय करने में मदद कर सकते हैं। मूत्र का रंग और आपकी प्यास के संकेत यह दर्शाते हैं कि आपको कितना पानी पीने की आवश्यकता है। कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि एक दिन में आठ गिलास पानी पीना कई लोगों के लिए अत्यधिक हो सकता है। हमारा दैनिक पानी का सेवन का एक हिस्सा भोजन से भी आता है, इसलिए आमतौर पर 1.5 से 1.8 लीटर पानी (Daily Water Intake) का सेवन पर्याप्त हो सकता है।

स्वास्थ्य के लिए पानी की सही मात्रा (Daily Water Intake) का पता लगाना व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है। पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शरीर के संकेतों को समझकर आप अपनी हाइड्रेशन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।