WHO की सख्त चेतावनी, Dengue से बचने के लिए अपनाएं नई रणनीति

डेंगू: लक्षण और इसके कारण Dengue: Symptoms and Causes डेंगू (Dengue) एक वायरल संक्रमण है जो एडीज एजिप्टी मच्छरों द्वारा फैलता है। यह बुखार, शरीर में दर्द और अन्य लक्षणों का कारण बनता है, लेकिन अधिकांश लोग बिना लक्षणों के भी संक्रमित होते हैं। WHO का अनुमान है कि हर साल 100 मिलियन से 400 मिलियन संक्रमण होते हैं। इसके बढ़ते मामलों का एक कारण जलवायु परिवर्तन है, जिसने मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की हैं।

Dengue : वैश्विक स्तर पर खतरे की घंटी डेंगू (Dengue) अब 130 से अधिक देशों में स्थायी रूप से मौजूद है, और अनुमान है कि वर्तमान में चार अरब लोग डेंगू और अन्य एरोवायरस के संपर्क में हैं। यह संख्या 2050 तक पांच अरब तक बढ़ने का अनुमान है। अनियोजित शहरीकरण, खराब जल, स्वच्छता और हाइजीन प्रथाएं, और अंतरराष्ट्रीय यात्रा जैसे कारक भी इसके तेजी से फैलने में योगदान कर रहे हैं।

WHO की योजना WHO की योजना में रोग निगरानी, प्रयोगशाला गतिविधियों, मच्छर नियंत्रण और प्रभावी टीकों और उपचारों के अनुसंधान और विकास को शामिल किया गया है। WHO ने अगले वर्ष के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए $55 मिलियन की वित्तीय आवश्यकता बताई है।

सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता टेड्रोस ने कहा, “साफ-सुथरे वातावरण को बनाए रखने से लेकर मच्छर नियंत्रण का समर्थन करने और समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने तक, डेंगू के खिलाफ लड़ाई में सभी की भूमिका है।” इस योजना का उद्देश्य डेंगू (Dengue) और अन्य एरोवायरल बीमारियों के खिलाफ जंग को तेज करना और कमजोर जनसंख्याओं की रक्षा करना है।