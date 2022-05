Diabetes: डायबिटीज के पेशेंट डाइट में जरूर शामिल करें इस चटनी को, काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल और बेली फैट की समस्या से भी मिलेगी राहत

Diabetes: ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करना चाहते हैं और बीमारियों को शरीर से दूर रखना चाहते हैं तो हरी चटनी को डाइट में शामिल कर सकते हैं, इनके सेवन से स्वास्थ्य को अनेकों लाभ मिलते हैं, वहीं स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं भी दूर हो जाती हैं।

Updated: May 20, 2022 11:41:20 am

Diabetes: ब्लड शुगर लेवल हाई होने का खतरा पहले बढ़ते उम्र के लोगों को ज्यादातर रहता है, लेकिन आजकल कम उम्र के लोगों को भी इस गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में यदि इस बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर अधिक ध्यान देने कि जरूरत होती है, डाइट में आप वहीं इन चटनियों को शामिल करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जयदा बेहतरीन होती हैं। डाइट में आप धनिया और पुदीना के साथ इन चटनियों को शामिल कर सकते हैं। इनके बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए।

diabetic friendly chutneys that are delicious and healthy